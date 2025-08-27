10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 10:11

В ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу

27 августа 2025, 10:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мужчинам нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Накануне правительство приняло внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Впрочем, Демченко подчеркнул, что пока документ не обнародован.

Представитель ГПСУ отметил, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться по-прежнему только в служебную командировку.

"О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также подчеркиваем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, дающий право на пересечение границы так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы", – заявил он.

Напомним, 26 августа Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

ГПСУ выезд за границу общество граница мужчины в возрасте 18-22 года
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Россияне ударили по энергетической и газовой инфраструктуре в шести областях Украины
27 августа 2025, 11:34
В Херсоне уничтожили мины-"лепестки", дистанционно разбросанные оккупантами
27 августа 2025, 11:17
Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие
27 августа 2025, 11:04
В Одесской области отменили незаконную аренду двух ставков площадью 73 га
27 августа 2025, 10:57
За неповиновение в армии – только тюрьма: Рада хочет отменить условный срок
27 августа 2025, 10:54
В Виннице мужчину осудили за длительное издевательство и изнасилование дочери
27 августа 2025, 10:40
Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра
27 августа 2025, 10:39
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
27 августа 2025, 10:23
СБУ задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на военные объекты в пяти областях
27 августа 2025, 10:19
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
