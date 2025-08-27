В ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

Мужчинам нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Накануне правительство приняло внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Впрочем, Демченко подчеркнул, что пока документ не обнародован.

Представитель ГПСУ отметил, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться по-прежнему только в служебную командировку.

"О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также подчеркиваем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, дающий право на пересечение границы так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы", – заявил он.

Напомним, 26 августа Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей.