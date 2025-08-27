Виїзд за кордон – лише до 21 року: нардеп звинувачує уряд у брехні

Фото: з відкритих джерел

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами Гончаренка, постанова, яку Кабінет Міністрів ухвалив напередодні, дозволяє перетинати державний кордон лише чоловікам віком від 18 до 21 року включно, а не до 22, як про це заявляли офіційні особи

"Навіть тут обманули людей. Обіцяли 22 роки. Зробили до 21-го. Це влада брехунів. Мілких, жалких, брехунів", – зазначив депутат.

Гончаренко наголосив, що одразу після засідання уряду представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук публічно повідомив: виїжджати зможуть чоловіки до 22 років включно. Однак, коли з'явився офіційний текст постанови, з'ясувалося, що обмеження встановлено до 21 року.

"Бардак повний", – підсумував депутат.

Нагадаємо, 26 серпня Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон. У Державній прикордонній службі наголосили, що для виїзду потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Раніше Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Згідно з документом, порушники ризикують отримати штраф до 170 тис. грн або ув’язнення на термін до трьох років.