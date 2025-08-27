20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
27 августа 2025, 00:30

В Украине прогнозируют дефицит пшеницы для муки

27 августа 2025, 00:30
Иллюстративное фото
Украинские мукомолы могут столкнуться с дефицитом качественной пшеницы. Ведь на 2025-26 год прогнозируют всего 1,7 миллиона тонн для производства муки хлебопекарного качества

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Глава Союза "Мукомномелой Украины" Родион Рыбчинский отметил, что уже в этом сезоне украинские мукомолы могут столкнуться с дефицитом сырья. Ведь объем зерна первого-второго класса, который необходим для производства муки хлебопекарного качества, прогнозируется на уровне всего 1,7 миллиона тонн.

"Мы уже сегодня видим, что конкуренция между переработчиками и экспортерами за качественную пшеницу растет, а аграрии, имея возможность хранить зерно в течение нескольких лет, не спешат его продавать. Это создает риск для ценовой стабильности и доступности мукомольной и хлебопекарной продукции для потребителя", - говорит эксперт.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

производство аграрии
25 августа 2025
07 августа 2025
