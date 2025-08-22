Иллюстративное фото

Украина может выйти на рынок столового винограда в экспорте Это произойдет, если удастся наладить технологию хранения урожая.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко отметил, что видел в Дубае виноград из Молдовы. Однако, если Молдова виноград экспортирует, то Украина этого не делала. Теперь Украина уже начала импортировать виноград: около 2000 тонн ежемесячно.

По словам эксперта, до войны объем импорта составил 20 тысяч тонн в год. Тем не менее сейчас в Украине появились проекты холодильников для хранения столового винограда, которые могут позволить хранить урожай до полугода и открыть перспективы для экспорта.

"Начали интересоваться наши бизнесмены холодильниками для хранения винограда, именно столового. И есть несколько проектов сегодня, которые вот-вот реализуются и они будут, я думаю, что мы решим вопрос со столовым виноградом… хотя бы на пол года я думаю, что мы снабдим украинцев своим собственным виноградом", - говорит Печко.

