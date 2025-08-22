23:11  21 августа
22 августа 2025, 04:30

Украина готовит на экспорт столовый виноград

22 августа 2025, 04:30
Иллюстративное фото
Читайте також
Украина может выйти на рынок столового винограда в экспорте Это произойдет, если удастся наладить технологию хранения урожая.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко отметил, что видел в Дубае виноград из Молдовы. Однако, если Молдова виноград экспортирует, то Украина этого не делала. Теперь Украина уже начала импортировать виноград: около 2000 тонн ежемесячно.

По словам эксперта, до войны объем импорта составил 20 тысяч тонн в год. Тем не менее сейчас в Украине появились проекты холодильников для хранения столового винограда, которые могут позволить хранить урожай до полугода и открыть перспективы для экспорта.

"Начали интересоваться наши бизнесмены холодильниками для хранения винограда, именно столового. И есть несколько проектов сегодня, которые вот-вот реализуются и они будут, я думаю, что мы решим вопрос со столовым виноградом… хотя бы на пол года я думаю, что мы снабдим украинцев своим собственным виноградом", - говорит Печко.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

