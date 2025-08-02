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02 августа 2025, 00:35

Цены на живых свиней растут

02 августа 2025, 00:35
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Фото из открытых источников
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Живые свиньи становятся еще дороже. Стало известно, сколько придется платить аграриям

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

На следующей неделе (с 4 по 10 августа) ожидается, что живые свиньи подорожают до 97-98 гривен за килограмм. В частности, на немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,95 евро/кг (93,11 грн/кг), на полутуше свиноматок – 1,05 евро/кг (50,14 грн/кг). Цены указаны без НДС.

При этом на польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 6,08 злотых/кг (67,94 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 5,40 – 6,80 злотых/кг (60,34 – 75,98 грн/кг).

Следует отметить, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.

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