20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
27 серпня 2025, 00:30

В Україні прогнозують дефіцит пшениці для борошна

27 серпня 2025, 00:30
Українські борошномели можуть зіткнутися з дефіцитом якісної пшениці. Адже на 2025-26 рік прогнозують лише 1,7 мільйона тонн для виробництва борошна хлібопекарської якості

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Голова Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський зазначив, що вже в цьому сезоні українські борошномели можуть зіткнутися з дефіцитом сировини. Адже обсяг зерна першого-другого класу, який необхідний для виробництва борошна хлібопекарської якості, прогнозується на рівні лише 1,7 мільйона тонн.

"Ми вже сьогодні бачимо, що конкуренція між переробниками та експортерами за якісну пшеницю зростає, а аграрії, маючи можливість зберігати зерно протягом кількох років, не поспішають його продавати. Це створює ризики для цінової стабільності та доступності борошномельної та хлібопекарської продукції для споживача", - каже експерт.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

