Українські борошномели можуть зіткнутися з дефіцитом якісної пшениці. Адже на 2025-26 рік прогнозують лише 1,7 мільйона тонн для виробництва борошна хлібопекарської якості

Голова Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський зазначив, що вже в цьому сезоні українські борошномели можуть зіткнутися з дефіцитом сировини. Адже обсяг зерна першого-другого класу, який необхідний для виробництва борошна хлібопекарської якості, прогнозується на рівні лише 1,7 мільйона тонн.

"Ми вже сьогодні бачимо, що конкуренція між переробниками та експортерами за якісну пшеницю зростає, а аграрії, маючи можливість зберігати зерно протягом кількох років, не поспішають його продавати. Це створює ризики для цінової стабільності та доступності борошномельної та хлібопекарської продукції для споживача", - каже експерт.

