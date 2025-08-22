Всю жизнь провели в оккупации: из Крыма спасли двух юных парней
Украина в рамках Bring Kids Back UA спасла из аннексированного Крыма двух парней. Все детство и юность они провели там
Об этом сообщает операционная директор Bring Kids Back UA Дария Заровна, передает RegioNews.
21-летний Джемиль и 22-летний Мустафа всю жизнь провели в оккупации. Они видели, как россияне проводят обыски в домах соседей. Также они пережили унижение и постоянное давление из-за крымскотатарской идентичности. Долгое время они не могли уехать, потому что им нужно было заботиться о родных.
"Сегодня ребята уже в безопасности на свободной земле. Их мечта — вернуться домой, в Крым, где снова будут развеваться украинский и крымскотатарский флаги.
Благодарю Украинскую сеть за права ребенка и партнеров за помощь. Мы не остановимся, пока не вернем каждого", - пишет Дарья Заровна.
Имена ребят изменены из соображений безопасности.
Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.