Иллюстративное фото

Украина в рамках Bring Kids Back UA спасла из аннексированного Крыма двух парней. Все детство и юность они провели там

Об этом сообщает операционная директор Bring Kids Back UA Дария Заровна, передает RegioNews.

21-летний Джемиль и 22-летний Мустафа всю жизнь провели в оккупации. Они видели, как россияне проводят обыски в домах соседей. Также они пережили унижение и постоянное давление из-за крымскотатарской идентичности. Долгое время они не могли уехать, потому что им нужно было заботиться о родных.

"Сегодня ребята уже в безопасности на свободной земле. Их мечта — вернуться домой, в Крым, где снова будут развеваться украинский и крымскотатарский флаги.

Благодарю Украинскую сеть за права ребенка и партнеров за помощь. Мы не остановимся, пока не вернем каждого", - пишет Дарья Заровна.

Имена ребят изменены из соображений безопасности.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.