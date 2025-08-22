18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
22 августа 2025, 21:55

Всю жизнь провели в оккупации: из Крыма спасли двух юных парней

22 августа 2025, 21:55
Иллюстративное фото
Украина в рамках Bring Kids Back UA спасла из аннексированного Крыма двух парней. Все детство и юность они провели там

Об этом сообщает операционная директор Bring Kids Back UA Дария Заровна, передает RegioNews.

21-летний Джемиль и 22-летний Мустафа всю жизнь провели в оккупации. Они видели, как россияне проводят обыски в домах соседей. Также они пережили унижение и постоянное давление из-за крымскотатарской идентичности. Долгое время они не могли уехать, потому что им нужно было заботиться о родных.

"Сегодня ребята уже в безопасности на свободной земле. Их мечта — вернуться домой, в Крым, где снова будут развеваться украинский и крымскотатарский флаги.
Благодарю Украинскую сеть за права ребенка и партнеров за помощь. Мы не остановимся, пока не вернем каждого", - пишет Дарья Заровна.

Имена ребят изменены из соображений безопасности.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

эвакуация молодежь дети Крым
Украинцев готовят к новым тарифам на электроэнергию
22 августа 2025, 22:55
Трамп обещает "очень важное решение" в отношении РФ и Украины
22 августа 2025, 22:40
НАБУ провело обыски в СБУ
22 августа 2025, 22:25
В Киеве снова ограничат движение
22 августа 2025, 22:11
В Винницкой области в пожаре погиб человек
22 августа 2025, 21:36
Россияне нанесли удары по Краматорску
22 августа 2025, 21:27
В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и местными жителями
22 августа 2025, 21:20
На Днепропетровщине нашли раненого мужчину у пляжа: что известно
22 августа 2025, 20:55
На Днепропетровщине разоблачили схему хищения более 500 гектаров земли
22 августа 2025, 20:50
