18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 21:55

Все життя провели в окупації: з Криму врятували двох юних хлопців

22 серпня 2025, 21:55
Ілюстративне фото
Україна в рамках Bring Kids Back UA врятувала з анексованого Криму двох хлопців. Все дитинство та юність вони провели там

Про це повідомляє операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає RegioNews.

21-річний Джеміль і 22-річний Мустафа все життя провели в окупації. Вони бачили, як росіяни проводять обшуки в домівках сусідів. Також вони пережили приниження та постійний тиск через кримськотатарську ідентичність. Тривалий час вони не могли виїхати, бо їм було потрібно піклуватися про рідних.

"Сьогодні хлопці вже у безпеці на вільній землі. Їхня мрія — повернутися додому, у Крим, де знову майорітимуть український і кримськотатарський прапори.
Дякую Українській мережі за права дитини та партнерам за допомогу. Ми не зупинимося, поки не повернемо кожного", - пише Дарія Зарівна.

Імена хлопців змінені з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

Українців готують до нових тарифів на електроенергію
22 серпня 2025, 22:55
Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо РФ і України
22 серпня 2025, 22:40
НАБУ провело обшуки в СБУ
22 серпня 2025, 22:25
У Києві знову обмежать рух
22 серпня 2025, 22:11
На Вінниччині в пожежі загинула людина
22 серпня 2025, 21:36
Росіяни завдали ударів по Краматорську
22 серпня 2025, 21:27
У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та місцевими жителями
22 серпня 2025, 21:20
На Дніпропетровщині знайшли пораненого чоловіка біля пляжу: що відомо
22 серпня 2025, 20:55
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання понад 500 гектарів землі
22 серпня 2025, 20:50
