Ілюстративне фото

Україна в рамках Bring Kids Back UA врятувала з анексованого Криму двох хлопців. Все дитинство та юність вони провели там

Про це повідомляє операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає RegioNews.

21-річний Джеміль і 22-річний Мустафа все життя провели в окупації. Вони бачили, як росіяни проводять обшуки в домівках сусідів. Також вони пережили приниження та постійний тиск через кримськотатарську ідентичність. Тривалий час вони не могли виїхати, бо їм було потрібно піклуватися про рідних.

"Сьогодні хлопці вже у безпеці на вільній землі. Їхня мрія — повернутися додому, у Крим, де знову майорітимуть український і кримськотатарський прапори.

Дякую Українській мережі за права дитини та партнерам за допомогу. Ми не зупинимося, поки не повернемо кожного", - пише Дарія Зарівна.

Імена хлопців змінені з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.