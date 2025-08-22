Все життя провели в окупації: з Криму врятували двох юних хлопців
Україна в рамках Bring Kids Back UA врятувала з анексованого Криму двох хлопців. Все дитинство та юність вони провели там
Про це повідомляє операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає RegioNews.
21-річний Джеміль і 22-річний Мустафа все життя провели в окупації. Вони бачили, як росіяни проводять обшуки в домівках сусідів. Також вони пережили приниження та постійний тиск через кримськотатарську ідентичність. Тривалий час вони не могли виїхати, бо їм було потрібно піклуватися про рідних.
"Сьогодні хлопці вже у безпеці на вільній землі. Їхня мрія — повернутися додому, у Крим, де знову майорітимуть український і кримськотатарський прапори.
Дякую Українській мережі за права дитини та партнерам за допомогу. Ми не зупинимося, поки не повернемо кожного", - пише Дарія Зарівна.
Імена хлопців змінені з міркувань безпеки.
Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.