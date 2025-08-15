Украина вернула из российской оккупации еще троих детей

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украину удалось вернуть еще трех подростков, находившихся на временно оккупированных РФ территориях

Как передает RegioNews, об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти трех подростков с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, несколько лет дети жили в страхе и опасности.

"Оккупанты открыто угрожали детям и их семьям из-за проукраинской позиции, принуждали к обучению по российским программам, запрещали украинский язык и символику, вызывали на допросы", - написал он.

Дети получают психологическую, гуманитарную и правовую помощь, восстанавливают документы и готовятся вернуться к учебе и нормальной жизни.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.