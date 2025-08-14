21:26  14 августа
В Днепре грузовик загорелся на ходу
20:55  14 августа
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 23:07

9 лет плена: детальнее об украинце, которого россияне схватили в 17 лет

14 августа 2025, 23:07
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Домой вернули Богдана Ковальчука. Он с 17 лет был в плену россиян после того, как они обвинили его в работе на украинские спецслужбы

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Богдан Ковальчук проживал в Ясиноватой. В 2016 году он пытался уехать в Торецк, чтобы завершить обучение и получить диплом. Однако на блокпосте его схватили российские террористы. Его обвинили в якобы работе на СБУ, в том числе в подрыве автомобилей и здании оккупационной "полиции".

Тогда парню было всего 17 лет. Теперь, когда прошло 9 лет плена, Богдана вернули в Украину.

"Теперь он в Украине. Здесь он нужен. Россияне украли у него так много времени. Мы работаем над тем, чтобы вернуть всех наших людей из неволи", - отметил Андрей Ермак.

Напомним, в 2018 году так называемый "суд" вынес парню "приговор" – 10 лет заключения, его отправили в колонию во временно оккупированном Торезе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты дети
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Смертельное ДТП во Львовской области: несовершеннолетнему водителю объявили подозрение
15 августа 2025, 00:54
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали более 1600 человек
15 августа 2025, 00:26
Россияне атаковали КАБами и дроном громады на Сумщине: последствия
15 августа 2025, 00:03
В Польше пограничники задержали украинских железнодорожников, въехавших в страну в состоянии алкогольного опьянения
14 августа 2025, 22:55
Певец MELOVIN рассказал, как таксист отказался его везти
14 августа 2025, 22:45
АРМА получило нового руководителя
14 августа 2025, 22:39
США сократят войска в Европе, чтобы угодить Путину
14 августа 2025, 22:29
Фейковая помощь: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
14 августа 2025, 22:25
Трамп сообщил, когда в Украине наступит мир
14 августа 2025, 22:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »