Иллюстративное фото

Домой вернули Богдана Ковальчука. Он с 17 лет был в плену россиян после того, как они обвинили его в работе на украинские спецслужбы

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Богдан Ковальчук проживал в Ясиноватой. В 2016 году он пытался уехать в Торецк, чтобы завершить обучение и получить диплом. Однако на блокпосте его схватили российские террористы. Его обвинили в якобы работе на СБУ, в том числе в подрыве автомобилей и здании оккупационной "полиции".

Тогда парню было всего 17 лет. Теперь, когда прошло 9 лет плена, Богдана вернули в Украину.

"Теперь он в Украине. Здесь он нужен. Россияне украли у него так много времени. Мы работаем над тем, чтобы вернуть всех наших людей из неволи", - отметил Андрей Ермак.

Напомним, в 2018 году так называемый "суд" вынес парню "приговор" – 10 лет заключения, его отправили в колонию во временно оккупированном Торезе.