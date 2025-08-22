Фото: Министерство образования и науки Украины

Новое образовательное приложение позволит школьникам зарабатывать баллы за учебные задания и использовать их для внешкольной активности

Об этом сообщает вице-премьер Михаил Федоров, передает RegioNews.

С 1 октября украинские школьники смогут пользоваться собственной "валютой" в новом приложении "Мрия". Учащиеся будут выполнять учебные задания и получать баллы, которые позже можно обменять на билеты в кино, мастер-классы, квесты и образовательные курсы.

Приложение "Мрия" доступно для всех школ страны. Это комплексная платформа, объединяющая мобильное приложение для учащихся и родителей с веб-порталом для учителей и администрации. По словам разработчиков, "Мрия" стала логическим продолжением опыта запуска государственного сервиса "Дия", функционирующего уже пять лет и оказывающего услуги в цифровом формате.

Платформа позволяет учащимся отслеживать расписание, оценки и фидбеки от учителей, а также пользоваться внешкольными возможностями. Родители могут в любой момент проверять прогресс ребенка, видеть его успехи и сферы, где требуется поддержка. Учителя получают инструменты для уменьшения административной нагрузки и больше времени могут уделять развитию и мотивации учащихся.

По словам Федорова, "Мрия" станет важным инструментом модернизации образования. Платформа позволяет собирать данные о системе образования и анализ эффективности новых стандартов обучения. На основе данных можно будет разрабатывать новые реформы, которые помогут формировать профессиональных и мотивированных людей для инновационной экономики.

