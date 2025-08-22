Фото: Міністерство освіти і науки України

Новий освітній застосунок дозволить школярам заробляти бали за навчальні завдання та використовувати їх для позашкільної активності

Про це повідомляє віцепремʼєр Михайло Федоров, передає RegioNews.

Із 1 жовтня українські школярі зможуть користуватися власною "валютою" у новому освітньому застосунку "Мрія". Учні виконуватимуть навчальні завдання й отримуватимуть бали, які пізніше можна обміняти на квитки в кіно, майстер-класи, квести та освітні курси.

Застосунок "Мрія" доступний для всіх шкіл країни. Це комплексна платформа, що поєднує мобільний застосунок для учнів і батьків із вебпорталом для вчителів та адміністрації. За словами розробників, "Мрія" стала логічним продовженням досвіду запуску державного сервісу "Дія", який функціонує вже п’ять років і надає послуги в цифровому форматі.

Платформа дозволяє учням відстежувати розклад, оцінки та фідбек від вчителів, а також користуватися позашкільними можливостями. Батьки можуть в будь-який момент перевіряти прогрес дитини, бачити її успіхи та сфери, де потрібна підтримка. Вчителі ж отримують інструменти для зменшення адміністративного навантаження та більше часу можуть приділяти розвитку і мотивації учнів.

За словами Федорова, "Мрія" стане важливим інструментом для модернізації освіти. Платформа дає змогу збирати дані про систему освіти та аналізувати ефективність нових стандартів навчання. На основі цих даних можна буде розробляти нові реформи, які допоможуть формувати професійних і мотивованих людей для інноваційної економіки.

Нагадаємо, стартувала програма "Пакунок школяра", яка передбачає автоматичну виплату 5 000 грн для батьків першокласників. Тепер у МОН уточнили, як саме можна отримати кошти через застосунок Дія та на що їх можна витратити.

Раніше повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про фінансову підтримку сімей та вагітних жінок щодо виплат у 50 тис. грн на дитину.