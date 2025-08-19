Фото: иллюстративное

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, предусматривающий финансовую поддержку для беременных женщин и семей с детьми

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

За документ отдали голоса 290 народных депутатов. Предлагаемые выплаты включают единоразовую помощь при рождении ребенка в размере 50 000 гривен, а также ежемесячное дородовое пособие для женщин без социального страхования - 7 000 гривен на каждого ребенка.

Кроме того, предусмотрена помощь по уходу за ребенком до одного года. Получить ее сможет один из родителей, опекун, бабушка, дедушка или другой родственник, фактически ухаживающий за ребенком. Предлагаемая сумма составляет 7000 гривен ежемесячно, но точный размер установит Кабмин.

Для детей от 1 до 3 лет предусмотрена программа "еЯсли" для работающих родителей - размер выплат определит правительство.

"Пакет малыша" как одноразовая натуральная помощь сохраняется. Следующим шагом будет рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Ранее сообщалось, стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает автоматическую выплату 5 000 грн для родителей первоклассников через приложение Дия. Эта поддержка покрывает расходы на школьные принадлежности и одежду для детей.