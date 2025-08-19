13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 14:36

Законопроект о помощи в 50 тыс. грн на ребенка принят в первом чтении

19 августа 2025, 14:36
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, предусматривающий финансовую поддержку для беременных женщин и семей с детьми

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

За документ отдали голоса 290 народных депутатов. Предлагаемые выплаты включают единоразовую помощь при рождении ребенка в размере 50 000 гривен, а также ежемесячное дородовое пособие для женщин без социального страхования - 7 000 гривен на каждого ребенка.

Кроме того, предусмотрена помощь по уходу за ребенком до одного года. Получить ее сможет один из родителей, опекун, бабушка, дедушка или другой родственник, фактически ухаживающий за ребенком. Предлагаемая сумма составляет 7000 гривен ежемесячно, но точный размер установит Кабмин.

Для детей от 1 до 3 лет предусмотрена программа "еЯсли" для работающих родителей - размер выплат определит правительство.

"Пакет малыша" как одноразовая натуральная помощь сохраняется. Следующим шагом будет рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Ранее сообщалось, стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает автоматическую выплату 5 000 грн для родителей первоклассников через приложение Дия. Эта поддержка покрывает расходы на школьные принадлежности и одежду для детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
помощь выплаты дети ребенок новорожденный семья социальная помощь
Россияне ранили ребенка на Херсонщине: 11-летний мальчик в больнице
19 августа 2025, 14:21
Нарвали без разрешения персики соседа: на Черниговщине осудили мужчину, который издевался над двумя детьми
19 августа 2025, 11:26
В Кременчуге после атаки обнаружили неразорванные кассетные боеприпасы
19 августа 2025, 10:45
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
На ремонте взлетной полосы аэропорта Черновцов растратили более 3,3 млн грн
19 августа 2025, 15:25
В Тернопольской области водитель Renаult выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом
19 августа 2025, 15:20
В Днепропетровской области военный требовал взятку за сокрытие самовольного оставления службы
19 августа 2025, 15:09
На Житомирщине чиновник "подарил" земельный участок более чем на 5,3 млн грн
19 августа 2025, 14:56
Женщину приговорили к 8 годам за сотрудничество с оккупационными властями в Херсонской области
19 августа 2025, 14:46
Вакансии в Купянском городском совете: стартовал набор кандидатов
19 августа 2025, 14:42
Россияне ранили ребенка на Херсонщине: 11-летний мальчик в больнице
19 августа 2025, 14:21
Путин согласился на потенциальную встречу с Владимиром Зеленским, – сенатор США Марко Рубио
19 августа 2025, 14:08
Поездка Зеленского в Вашингтон: тему территорий забрали с рабочего стола мирового сообщества
19 августа 2025, 13:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »