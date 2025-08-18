11:56  18 августа
18 августа 2025, 13:50

Стартует программа "Пакет школьника": как родители первоклассников могут получить 5 000 грн

18 августа 2025, 13:50
Фото: Министерство образования и науки Украины
Родители первоклассников смогут получить государственную поддержку на школьные принадлежности и одежду через автоматическую выплату в Дии

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает RegioNews.

Правительство запустило новую программу "Пакет школьника", благодаря которой родители первоклассников получат 5 000 грн на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Выплата производятся автоматически через приложение Дия, если ребенок уже зачислен в 1 класс.

Получить помощь могут семьи детей, которые пойдут в первый класс в 2025-2026 учебном году на подконтрольной территории Украины. Выплата предоставляется одному из родителей или законному представителю ребенка.

Чтобы оформить программу, сначала нужно подать заявление о зачислении ребенка в школу. После того, как школа внесет информацию о ребенке и родителях в систему АИКОМ, следует оформить заявление через Дия и получить Дия.Карту. Для тех, кто не пользуется приложением Дия, предусмотрена возможность подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Заявления принимаются до 15 ноября 2025года. Средства можно потратить в течение 180 дней в магазинах или онлайн на приобретение школьных принадлежностей, одежды и обуви для ребенка.

Ранее сообщалось, народный депутат Елена Шуляк рассказала о еще одном виде денежной помощи - до 800 тыс. грн., доступном отдельным категориям граждан.

