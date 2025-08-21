Фото: Харьковская ОВА

Проект реализуется при поддержке международных партнеров, в частности фонда американского филантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation. Открытие фабрики позволит обеспечить здоровым и качественным питанием учеников Лозовской и Близнюковской общин, где обучается почти 14 тысяч детей.

Фабрика-кухня станет вторым таким объектом в Украине после открытия предприятия в Буче Киевской области в декабре 2023 года. Она способна ежедневно производить до 10 тысяч порций еды, что гарантирует одинаковый уровень питания для детей в городах и селах. Все блюда готовятся по современным стандартам НАССР с последующей шоковой обработкой и доставкой в учебные заведения в охлажденном виде.

По словам Олега Синегубова, фабрика не только улучшит качество школьного питания, но и будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию общины. Проект включает комплексную подготовку – от обустройства кухонного оборудования и укрытий до обучения персонала и организации логистики для доставки блюд.

Объект станет важным шагом в реформе школьного питания и будет способствовать поддержке детей в сложное время. Благодаря международной помощи он позволит системно обеспечить безопасное и полезное питание для тысяч школьников Харьковской области.

Напомним, в Харькове продолжается строительство подземных школ, чтобы дети могли учиться безопасно даже во время обстрелов. До конца года планируется завершить еще несколько таких объектов, что существенно изменит образовательную инфраструктуру города.