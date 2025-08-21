18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 17:20

В Харьковской области к сентябрю откроют фабрику-кухню для школьных обедов

21 августа 2025, 17:20
Фото: Харьковская ОВА
В Лозовой Харьковской области до 1 сентября планируют завершить строительство современной фабрики-кухни для школьных учреждений

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Проект реализуется при поддержке международных партнеров, в частности фонда американского филантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation. Открытие фабрики позволит обеспечить здоровым и качественным питанием учеников Лозовской и Близнюковской общин, где обучается почти 14 тысяч детей.

Фабрика-кухня станет вторым таким объектом в Украине после открытия предприятия в Буче Киевской области в декабре 2023 года. Она способна ежедневно производить до 10 тысяч порций еды, что гарантирует одинаковый уровень питания для детей в городах и селах. Все блюда готовятся по современным стандартам НАССР с последующей шоковой обработкой и доставкой в учебные заведения в охлажденном виде.

Проект реализуется при поддержке международных партнеров

По словам Олега Синегубова, фабрика не только улучшит качество школьного питания, но и будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию общины. Проект включает комплексную подготовку – от обустройства кухонного оборудования и укрытий до обучения персонала и организации логистики для доставки блюд.

Объект станет важным шагом в реформе школьного питания и будет способствовать поддержке детей в сложное время. Благодаря международной помощи он позволит системно обеспечить безопасное и полезное питание для тысяч школьников Харьковской области.

Напомним, в Харькове продолжается строительство подземных школ, чтобы дети могли учиться безопасно даже во время обстрелов. До конца года планируется завершить еще несколько таких объектов, что существенно изменит образовательную инфраструктуру города.

Харьковская область Харьковская ОВА Лозовая Фабрика образование поддержка
21 августа 2025
