Фото: иллюстративное

Женщина заочно подозревается в коллаборационной деятельности из-за продвижения российского образования во время оккупации

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

По данным отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области, жительница Волчанска получила подозрение заочно. Следователи квалифицировали ее действия по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – "колаборационная деятельность".

Во время временной оккупации Чугуевского района она заняла должность директора местного лицея. Женщина организовывала учебный процесс по российским стандартам, получала учебники от представителей оккупационных властей и проводила совещания с педагогами.

Женщину подозревают в коллаборационной деятельности

Она поощряла преподавание на русском языке и интеграцию образовательной системы рф в учебное заведение. В настоящее время полиция продолжает досудебное расследование и проверяет возможные другие случаи коллаборационной деятельности в регионе.

Ранее сообщалось, что девять коллаборационистов в Херсонской области получили до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию фейкового референдума во время оккупации. Их вина была установлена Службой безопасности Украины.