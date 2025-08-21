18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 17:47

Бывшую директрису лицея в Харьковской области подозревают в продвижении российского образования

21 августа 2025, 17:47
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Женщина заочно подозревается в коллаборационной деятельности из-за продвижения российского образования во время оккупации

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

По данным отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области, жительница Волчанска получила подозрение заочно. Следователи квалифицировали ее действия по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – "колаборационная деятельность".

Во время временной оккупации Чугуевского района она заняла должность директора местного лицея. Женщина организовывала учебный процесс по российским стандартам, получала учебники от представителей оккупационных властей и проводила совещания с педагогами.

Женщину подозревают в коллаборационной деятельности

Она поощряла преподавание на русском языке и интеграцию образовательной системы рф в учебное заведение. В настоящее время полиция продолжает досудебное расследование и проверяет возможные другие случаи коллаборационной деятельности в регионе.

Ранее сообщалось, что девять коллаборационистов в Херсонской области получили до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию фейкового референдума во время оккупации. Их вина была установлена Службой безопасности Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупация образование Харьковская область коллаборант Волчанск лицей
В Харьковской области к сентябрю откроют фабрику-кухню для школьных обедов
21 августа 2025, 17:20
В Украине введут бесплатное питание для учащихся 1–11 классов
21 августа 2025, 15:50
Зеленский опроверг вероятность оккупации всего Донбасса до конца года
21 августа 2025, 12:46
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории
21 августа 2025, 18:17
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 18:09
В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины
21 августа 2025, 18:00
Трое жителей Ровенщины подозреваются в незаконной вырубке деревьев на 300 тыс. грн
21 августа 2025, 17:41
На Прикарпатье аферисты украли со счета женщины десятки тысяч гривен
21 августа 2025, 17:35
В Запорожье разоблачили чиновника на хищении средств
21 августа 2025, 17:23
В Харьковской области к сентябрю откроют фабрику-кухню для школьных обедов
21 августа 2025, 17:20
У украинских чиновников изъяли скрытых активов на 30 млн грн
21 августа 2025, 17:15
В Киевской области задержали мужчину, который получил 10 тыс. долларов за "помощь" с воинским учетом
21 августа 2025, 16:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »