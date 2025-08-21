18:09  21 августа
21 августа 2025, 16:26

Харьковских предпринимателей приглашают оценить онлайн-сервис для поиска финансирования

21 августа 2025, 16:26
Фото: иллюстративное
В Харькове представителей бизнеса приглашают принять участие в опросе по совершенствованию онлайн-сервиса "Маркетплейс финансовых возможностей для бизнеса" на портале Дия.Бизнес

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Инициатива проводится командой проекта при поддержке Харьковской областной военной администрации.

Цель опроса – собрать отзывы предпринимателей о работе сервиса, оценить уровень заинтересованности в финансовых программах и определить, как сделать платформу более удобной и полезной для бизнеса. Важно, что именно от комментариев пользователей будут зависеть следующие шаги по развитию этого инструмента.

На данный момент сервис уже содержит более 500 действующих программ поддержки от банков, государственных структур, международных доноров и финансовых организаций. Каждый предприниматель может ознакомиться с условиями программ и подать заявку непосредственно в учреждения, которые их реализуют.

Присоединиться к опросу можно до 19 сентября 2025, заполнив регистрационную форму по ссылке.

"Присоединяйтесь к опросу и способствуйте развитию современных сервисов для бизнеса", – отмечают организаторы.

Напомним, в Харьковской области состоится онлайн-встреча властей и бизнеса. Организаторы анонсируют обсуждение тем, которые помогут предпринимателям найти практические решения для работы в условиях современных вызовов.

Харьков Дия опрос предприниматели финансирование сервис Харьковская ОВА
21 августа 2025
