09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
04:10  22 августа
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
22 августа 2025, 10:37

Россия запустила более полусотни БПЛА: как отработала ПВО

22 августа 2025, 10:37
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 22 августа (с 22.30 21 августа) армия РФ атаковала Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.

Напомним, в пятницу, 22 августа, около 4:00 российские войска атаковали поселок Курганне Купянского района с помощью FPV-дронов. Известно, что погиб 59-летний мужчина. Еще три женщины в возрасте 53, 60 и 62 года получили ранения.

Кроме того, в ночь на 22 августа оккупанты атаковали беспилотниками Чугуевскую общину. Мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания.

В Мукачево до сих пор тушат пожар на заводе после обстрела РФ
22 августа 2025, 09:01
Херсонщина под огнем: оккупанты целили в жилые кварталы – 1 погибший, 17 раненых
22 августа 2025, 08:24
Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 22 августа
22 августа 2025, 07:49
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Побег через Карпаты: полиция на Закарпатье задержала "гидов" уклонистов
22 августа 2025, 10:57
На Днепропетровщине суд вернул из аренды 22 гектара заповедной земли
22 августа 2025, 10:45
Сотрудника НАБУ и его отца разоблачили в незаконных сделках с РФ: новые детали по делу
22 августа 2025, 10:35
В Офисе Президента планируют кадровые изменения – там будут работать ветераны и военные
22 августа 2025, 10:17
Канистры вместо кранов: в оккупированной Донецкой области воду подают раз в несколько недель
22 августа 2025, 10:12
Атака дронов на Купянщине: погиб мужчина, пострадали три женщины
22 августа 2025, 09:56
В Украине создадут бюро по расследованию транспортных аварий
22 августа 2025, 09:55
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
22 августа 2025, 09:35
В Крыму из-за пересохших скважин шесть сел Бахчисарайского района остались без воды
22 августа 2025, 09:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
