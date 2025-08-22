Россия запустила более полусотни БПЛА: как отработала ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 августа (с 22.30 21 августа) армия РФ атаковала Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.

Напомним, в пятницу, 22 августа, около 4:00 российские войска атаковали поселок Курганне Купянского района с помощью FPV-дронов. Известно, что погиб 59-летний мужчина. Еще три женщины в возрасте 53, 60 и 62 года получили ранения.

Кроме того, в ночь на 22 августа оккупанты атаковали беспилотниками Чугуевскую общину. Мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания.