Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 22 августа 2025 года на войне против Украины составляют около 1 074 320 человек, из них 790 человек – за минувшие сутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составили:

