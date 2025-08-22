Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 22 августа
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 22 августа 2025 года на войне против Украины составляют около 1 074 320 человек, из них 790 человек – за минувшие сутки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в сети появилось видео испытаний новой украинской ракеты "Фламинго". Ракета имеет боевую часть весом 1150 кг и дальность полета более 3000 км.
Ракету "Фламинго" сейчас производят примерно по одной ежедневно, но скоро показатель увеличат в 7 раз
