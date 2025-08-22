09:35  22 августа
22 августа 2025, 09:56

Атака дронов на Купянщине: погиб мужчина, пострадали три женщины

22 августа 2025, 09:56
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 22 августа, около 4:00 российские войска атаковали поселок Курганне Купянского района с помощью FPV-дронов

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Зафиксировано попадание в частный жилищный сектор – возник пожар, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

В результате атаки погиб 59-летний мужчина. Еще три женщины в возрасте 53, 60 и 62 года получили ранения и находятся в состоянии острого шока.

Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту военного преступления.

Напомним, в ночь на 22 августа российские военные атаковали беспилотниками Чугуевскую общину. Мишенью окупантов стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания.

