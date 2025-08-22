Атака дронов на Купянщине: погиб мужчина, пострадали три женщины
В пятницу, 22 августа, около 4:00 российские войска атаковали поселок Курганне Купянского района с помощью FPV-дронов
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Зафиксировано попадание в частный жилищный сектор – возник пожар, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.
В результате атаки погиб 59-летний мужчина. Еще три женщины в возрасте 53, 60 и 62 года получили ранения и находятся в состоянии острого шока.
Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту военного преступления.
Напомним, в ночь на 22 августа российские военные атаковали беспилотниками Чугуевскую общину. Мишенью окупантов стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания.
В Мукачево до сих пор тушат пожар на заводе после обстрела РФВсе новости »
22 августа 2025, 09:01Херсонщина под огнем: оккупанты целили в жилые кварталы – 1 погибший, 17 раненых
22 августа 2025, 08:24
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Побег через Карпаты: полиция на Закарпатье задержала "гидов" уклонистов
22 августа 2025, 10:57На Днепропетровщине суд вернул из аренды 22 гектара заповедной земли
22 августа 2025, 10:45Россия запустила более полусотни БПЛА: как отработала ПВО
22 августа 2025, 10:37Сотрудника НАБУ и его отца разоблачили в незаконных сделках с РФ: новые детали по делу
22 августа 2025, 10:35В Офисе Президента планируют кадровые изменения – там будут работать ветераны и военные
22 августа 2025, 10:17Канистры вместо кранов: в оккупированной Донецкой области воду подают раз в несколько недель
22 августа 2025, 10:12В Украине создадут бюро по расследованию транспортных аварий
22 августа 2025, 09:55Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
22 августа 2025, 09:35В Крыму из-за пересохших скважин шесть сел Бахчисарайского района остались без воды
22 августа 2025, 09:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все блоги »