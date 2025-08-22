09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 10:37

Росія запустила понад пів сотні БпЛА: як відпрацювала ППО

22 серпня 2025, 10:37
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 22 серпня (із 22.30 21 серпня) армія РФ атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів 

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 серпня, близько 4:00 російські війська атакували селище Курганне Куп'янського району за допомогою FPV-дронів. Відомо, що загинув 59-річний чоловік. Ще троє жінок віком 53, 60 і 62 роки отримали поранення.

Окрім того, в ніч на 22 серпня окупанти атакували безпілотниками Чугуївську громаду. Мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ППО Україна Росія російська армія атака БПЛА ЗСУ війна
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01
Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
22 серпня 2025, 08:24
Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 22 серпня
22 серпня 2025, 07:49
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
До 170 тис. грн штрафу або 3 роки тюрми: новий законопроєкт щодо незаконного перетину кордону
22 серпня 2025, 11:43
Товар на 12 млн грн: на Київщині група ділків збувала підроблені сигарети відомих брендів
22 серпня 2025, 11:38
Із 1 жовтня школярі отримають "власну валюту" в освітньому застосунку "Мрія"
22 серпня 2025, 11:10
Втеча через Карпати: поліція на Закарпатті зловила "гідів" ухилянтів
22 серпня 2025, 10:57
На Дніпропетровщині суд повернув з оренди 22 гектари заповідної землі
22 серпня 2025, 10:45
Співробітника НАБУ і його батька викрили у незаконних оборудках з РФ: нові деталі у справі
22 серпня 2025, 10:35
В Офісі Президента планують кадрові зміни – там працюватимуть ветерани та військові
22 серпня 2025, 10:17
Каністри замість кранів: на окупованій Донеччині воду подають раз на кілька тижнів
22 серпня 2025, 10:12
Атака дронів на Куп'янщині: загинув чоловік, постраждали троє жінок
22 серпня 2025, 09:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »