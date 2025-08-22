Росія запустила понад пів сотні БпЛА: як відпрацювала ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 серпня (із 22.30 21 серпня) армія РФ атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 серпня, близько 4:00 російські війська атакували селище Курганне Куп'янського району за допомогою FPV-дронів. Відомо, що загинув 59-річний чоловік. Ще троє жінок віком 53, 60 і 62 роки отримали поранення.

Окрім того, в ніч на 22 серпня окупанти атакували безпілотниками Чугуївську громаду. Мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі.