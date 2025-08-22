Фото: городской совет

В ночь на 22 августа российские военные атаковали беспилотниками Чугуевскую громаду

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, передает RegioNews.

"На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания", – говорится в сообщении.

Указывается, что информации о пострадавших нет.

Напомним, 20 августа около 22:45 российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области. Взрывом повреждены не менее 10 объектов, пострадал мужчина.