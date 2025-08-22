04:10  22 августа
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
00:27  22 августа
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
01:05  22 августа
Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
22 августа 2025, 07:21

Россияне ночью ударили по Чугуеву: попали в неработающее предприятие

22 августа 2025, 07:21
Фото: городской совет
Читайте також
В ночь на 22 августа российские военные атаковали беспилотниками Чугуевскую громаду

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, передает RegioNews.

"На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания", – говорится в сообщении.

Указывается, что информации о пострадавших нет.

Напомним, 20 августа около 22:45 российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области. Взрывом повреждены не менее 10 объектов, пострадал мужчина.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
