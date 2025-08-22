Херсонщина под огнем: оккупанты целили в жилые кварталы – 1 погибший, 17 раненых
В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии один человек погиб и 17 – получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, российские военные обстреливали критическую и социальную инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов области.
В результате обстрелов повреждены 10 многоэтажных домов и 4 частных дома. Кроме того, повреждены частные автомобили.
Из-за агрессивных действий оккупантов погиб 1 человек, еще 17 получили ранения.
Напомним, накануне в Херсоне во время утренних обстрелов Днепровского района получили ранения пять человек, в том числе двое сотрудников полиции, один человек погиб. Войска РФ в течение часа обстреливали из артиллерии жилые кварталы города.
