Херсонщина под огнем: оккупанты целили в жилые кварталы – 1 погибший, 17 раненых

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии один человек погиб и 17 – получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, российские военные обстреливали критическую и социальную инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате обстрелов повреждены 10 многоэтажных домов и 4 частных дома. Кроме того, повреждены частные автомобили.

Из-за агрессивных действий оккупантов погиб 1 человек, еще 17 получили ранения.

Напомним, накануне в Херсоне во время утренних обстрелов Днепровского района получили ранения пять человек, в том числе двое сотрудников полиции, один человек погиб. Войска РФ в течение часа обстреливали из артиллерии жилые кварталы города.