12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 19:00

В Харьковской области состоится онлайн-встреча властей и бизнеса

20 августа 2025, 19:00
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

При поддержке Харьковской ОВА участники могут обсудить актуальные вопросы развития бизнеса и получить практические советы от экспертов

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

В Харьковской области продолжает работу платформа "Диалог власти и бизнеса", созданная для налаживания эффективного взаимодействия между представителями государственных органов и предпринимателями.

Следующая онлайн-встреча запланирована на 22 августа 2025 года. Начало мероприятия в 14:00. Основная тема – "Энергоэффективные решения для роста и бесперебойной работы бизнеса". Во время мероприятия специалисты расскажут, как оптимизировать расход энергии и обеспечить стабильную работу предприятий в современных условиях.

Для участия в платформе необходимо предварительно заполнить электронную анкету по постоянной ссылке. За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВА по номеру +38097 735 98 44.

Харьковщина и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых общин. Значительное внимание уделяется восстановлению опорных медицинских учреждений, обустройству защитных укрытий, а также подготовке к отопительному сезону для обеспечения безопасных и комфортных условий для жителей региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бизнес эффективность Харьковская ОВА платформа онлайн-встреча диалог
Международная помощь для спасателей: Харьковщина получила современное оборудование
20 августа 2025, 12:27
В Харьковской области пройдет онлайн-ярмарка вакансий молодых экспортных менеджеров
20 августа 2025, 11:33
Жители прифронтовых общин Харьковщины получат помощь от международных партнеров для прохождения отопительного сезона
20 августа 2025, 11:17
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Украине заработала электронная очередь в ТЦК
20 августа 2025, 19:05
Политравмы и ушибы: в Ровенской области автомобиль сбил 33-летнюю женщину на "зебре"
20 августа 2025, 18:52
Невакцинированных детей могут не допустить к обучению в школах
20 августа 2025, 18:50
Правоохранители задержали жителя Одессы, который незаконно переправлял мужчин в Молдову
20 августа 2025, 18:39
На Волыни правоохранителя будут судить за организацию незаконного пересечения границы
20 августа 2025, 18:35
Безуглой запретили посещать заседание парламента
20 августа 2025, 18:29
Путин не готов встречаться с Зеленским сейчас и в будущем, - CNN
20 августа 2025, 18:16
1 сентября стартует учебный год 2025-2026: какой формат обучения ждать
20 августа 2025, 17:51
Польша не будет отправлять свои войска в Украину
20 августа 2025, 17:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »