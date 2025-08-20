Фото: иллюстративное

При поддержке Харьковской ОВА участники могут обсудить актуальные вопросы развития бизнеса и получить практические советы от экспертов

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

В Харьковской области продолжает работу платформа "Диалог власти и бизнеса", созданная для налаживания эффективного взаимодействия между представителями государственных органов и предпринимателями.

Следующая онлайн-встреча запланирована на 22 августа 2025 года. Начало мероприятия в 14:00. Основная тема – "Энергоэффективные решения для роста и бесперебойной работы бизнеса". Во время мероприятия специалисты расскажут, как оптимизировать расход энергии и обеспечить стабильную работу предприятий в современных условиях.

Для участия в платформе необходимо предварительно заполнить электронную анкету по постоянной ссылке. За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВА по номеру +38097 735 98 44.

