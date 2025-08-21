фото: Телеграм/Олексій Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на призначення Ярослави Максименко виконувачкою обов’язків голови Агентства з розшуку та менеджменту активів

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

Він звернув увагу на низку фактів із її біографії та декларацій.

За словами парламентаря, Максименко значиться засновницею товариства з обмеженою відповідальністю "КРИМПРОЕКТ-СЕРВІС", зареєстрованого в окупованому Криму. Хоча підприємство було створене ще у 2011 році, процес його ліквідації розпочали лише у 2020-му і досі не завершили.

"Тому виникає питання, як людина, яка має офіційний бізнес в Криму, могла пройти всі перевірки і займати посаду… а зараз стати виконуючою обовʼязки голови АРМА?", - написав Гончаренко.

Депутат також нагадав, що Максименко раніше працювала у Міністерстві економіки, де очолювала департамент політики власності та санкцій у період, коли міністерством керувала Юлія Свириденко, нинішня премʼєр-міністерка України. Крім того, вона була радницею колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, якому НАБУ і САП у 2023 році оголосили підозру у створенні злочинної організації та розкраданні коштів державних підприємств.

Олексій Гончаренко говорить про "багато співпадінь"

За інформацією Гончаренка, у 2022 році Максименко увійшла до наглядової ради АТ "Одеський припортовий завод" і тимчасово виконувала функції керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ці підприємства згадуються у кримінальних провадженнях, пов’язаних із діяльністю оточення Сенниченка.

Окремо нардеп звернув увагу на фінансову частину декларації посадовиці.

"В декларації за 2024 рік зазначено, що пані Максименко отримала 40 380 грн соціальних виплат, у тому числі виплати ВПО. При тому що її зарплата за рік на державній посаді була 1 034 394 грн", - наголосив він.

Підсумовуючи, Гончаренко зазначив, що нинішня очільниця АРМА:

має бізнес у Криму;

фігурувала в оточенні екс-голови ФДМУ Сенниченка;

була залучена до керівництва підприємств, які стали об’єктом розслідувань НАБУ та САП.

Нардепи ставлять питання щодо її біографії та бізнесу

"Дуже багато цікавих співпадінь", - резюмував депутат.

