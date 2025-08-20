В Черкасской области строят первый в Украине завод по производству картофеля фри

иллюстративное фото: из открытых источников

Бывший нардеп Сергей Терещук строит в Черкасской области первый в Украине завод по производству картофеля фри

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Forbes.ua.

Черкасская "Потейто Агро", входящая в группу производителя семян "Маис", экснардепа Сергея Терещука, в июле начала строительство первого в Украине завода по производству заготовок для картофеля фри.

"Делаем котлован, проводим дорогу, осенью начнем возводить стены", – говорит Терещук.

Стоимость предприятия, которое выйдет на полную мощность в 60 000 т 2027 года, составляет 110 млн долларов или более 4,5 млрд грн по текущему обменному курсу.

Терещук надеется окупить проект через 7 лет.

