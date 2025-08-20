Правоохоронці розслідують звинувачення актора Темляка у домашньому насиллі

фото: ZAXID.NET

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Лівий берег".

Зазначається, що досудове розслідування правоохоронці проводять за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. У його рамках проводиться перевірка щодо можливих інших фактів правопорушень, зазначили у поліції.

Інформація про розслідування щодо звинувачень Темляка у розбещенні малолітніх наразі відсутня.

Нагадаємо, 8 серпня Анастасія Соловйова опублікувала у соцмережах допис, в якому розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка.

