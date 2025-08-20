12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 13:55

Правоохоронці розслідують звинувачення актора Темляка у домашньому насиллі

20 серпня 2025, 13:55
фото: ZAXID.NET
Поліція розпочала досудове розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Лівий берег".

Зазначається, що досудове розслідування правоохоронці проводять за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. У його рамках проводиться перевірка щодо можливих інших фактів правопорушень, зазначили у поліції.

Інформація про розслідування щодо звинувачень Темляка у розбещенні малолітніх наразі відсутня.

Нагадаємо, 8 серпня Анастасія Соловйова опублікувала у соцмережах допис, в якому розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка.

Раніше актор Олександр Рудинський розповів, як його дружина реагує на інтимні сцени в кіно. За його словами, одного разу стався курйозний випадок, коли йому "дісталось".

19 серпня 2025
07 серпня 2025
