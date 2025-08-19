18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 17:34

На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны

19 августа 2025, 17:34
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Объявлены подозрения двум нападающим, совершившим 17 августа вооруженное разбойное нападение на ветерана войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Событие произошло 17 августа в селе Настасов. Двое злоумышленников совершили разбойное нападение на односельчанина – ветерана войны.

"Нападающие приехали на автомобиле в дом пострадавшего, незаконно проникли во двор, а когда владелец, защищая свое имущество, вышел с официально зарегистрированным оружием и пытался прогнать незваных визитеров, те напали на него, бросили на землю, нанесли телесные повреждения, отобрали карабин.

Вооруженных нападавших в тот же день задержали спецназовцы КОРДа и полицейские.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция видео Разбой Тернопольская область ветеран
В Тернопольской области водитель Renаult выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом
19 августа 2025, 15:20
49-летний житель Тернопольщины может сесть на 7 лет за незаконное хранение боеприпасов
18 августа 2025, 13:59
В Тернопольской области женщина перевела "работнику банка" почти 50 тысяч гривен
16 августа 2025, 11:55
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем
19 августа 2025, 19:00
На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали 9 человек
19 августа 2025, 18:59
Завтра в Украине ожидается до +30
19 августа 2025, 18:50
Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект
19 августа 2025, 18:09
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
19 августа 2025, 17:59
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25
В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн
19 августа 2025, 17:23
На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
19 августа 2025, 17:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »