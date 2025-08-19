На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
Объявлены подозрения двум нападающим, совершившим 17 августа вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Событие произошло 17 августа в селе Настасов. Двое злоумышленников совершили разбойное нападение на односельчанина – ветерана войны.
"Нападающие приехали на автомобиле в дом пострадавшего, незаконно проникли во двор, а когда владелец, защищая свое имущество, вышел с официально зарегистрированным оружием и пытался прогнать незваных визитеров, те напали на него, бросили на землю, нанесли телесные повреждения, отобрали карабин.
Вооруженных нападавших в тот же день задержали спецназовцы КОРДа и полицейские.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, недавно в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.