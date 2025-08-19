фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Событие произошло 17 августа в селе Настасов. Двое злоумышленников совершили разбойное нападение на односельчанина – ветерана войны.

"Нападающие приехали на автомобиле в дом пострадавшего, незаконно проникли во двор, а когда владелец, защищая свое имущество, вышел с официально зарегистрированным оружием и пытался прогнать незваных визитеров, те напали на него, бросили на землю, нанесли телесные повреждения, отобрали карабин.

Вооруженных нападавших в тот же день задержали спецназовцы КОРДа и полицейские.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.