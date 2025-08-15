06:14  15 августа
15 августа 2025, 10:15

"Хорошо за это получал": актер Александр Рудинский рассказал, как его жена реагирует на интимные сцены в кино

15 августа 2025, 10:15
Фото из открытых источников
Александр и Мария Рудинские оба актера. Поэтому для них обыденная часть профессии имеет интимные сцены на экране. Как пояснил актер, они с женой предупреждают друг друга о таких случаях

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

По словам Александра Рудинского, когда речь идет об актерской работе, лучшей политикой является честность. Однако однажды произошел курьезный случай, когда ему "досталось".

Это произошло в Венеции на кинофестивале. Вместе они смотрели его новый фильм. Там была сцена в сауне, где персонажи голые, но обмотанные полотенцами и пьяные танцуют с девушками. Рудинский вспоминает, что жена досмотрела фильм, но когда он обернулся, она уже ушла.

Актер вспоминает, что вернулась она уже вся "багряная". Ему пришлось оправдываться, что он будто бы предупреждал ее. Актер всегда пытается говорить о таких сценах заранее.

Справка. Александр и Мария являлись одногруппниками в университете. В 2020 году они поженились. Вскоре у них появился сын, которого назвали Петром. По словам Александра Рудинского, когда у Марии начались схватки, он был на съемках "Первых ласточек". В 2024 году на экраны вышел фильм "Собрание ОСМД", где муж и жена играют вместе.

14 августа 2025
07 августа 2025
