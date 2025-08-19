Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Житомирской области перед судом предстанет 19-летний парень, обвиняемый в умышленном убийстве 41-летней родственницы. Трагический инцидент произошел в начале июля в Бердичеве

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, между молодым человеком и женщиной возник бытовой спор в ее квартире. Во время конфликта парень нанес родственнице ножевое ранение, от которого она погибла. Осознав содеянное, он сам позвонил по телефону в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого в процессуальном порядке. Досудебное расследование проводили следователи Бердичевского районного отдела полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

