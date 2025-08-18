Фото: иллюстративное

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение правил военного положения, в частности комендантского часа

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Документ инициировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. 18 августа его передали на рассмотрение профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Законопроект предлагает установить штрафы за пребывание в общественных местах в запрещенные часы без пропусков или удостоверений. За первое нарушение размер наказания составит от 850 до 1700 гривен. В случае повторного правонарушения в течение года штраф будет увеличиваться до 1700–3400 гривен.

В то же время предусмотрены исключения. Санкции не будут применяться к лицам, которые направляются в укрытия во время тревоги, оказывают медицинскую помощь или сопровождают тяжелобольных, а также участвуют в эвакуационных мероприятиях. Кроме штрафов, правоохранителям планируют предоставить полномочия осуществлять административное задержание нарушителей.

В пояснительной записке к документу указано, что в настоящее время существует необходимость внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы установить четкие механизмы ответственности. Ранее правительство уже одобряло подобный законопроект, однако тогда конкретные размеры штрафов не определялись.

