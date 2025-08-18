20:24  18 августа
18 августа 2025, 16:51

Кабмин предоставил на рассмотрение ВР законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа

18 августа 2025, 16:51
Фото: иллюстративное
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение правил военного положения, в частности комендантского часа

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Документ инициировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. 18 августа его передали на рассмотрение профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Законопроект предлагает установить штрафы за пребывание в общественных местах в запрещенные часы без пропусков или удостоверений. За первое нарушение размер наказания составит от 850 до 1700 гривен. В случае повторного правонарушения в течение года штраф будет увеличиваться до 1700–3400 гривен.

В то же время предусмотрены исключения. Санкции не будут применяться к лицам, которые направляются в укрытия во время тревоги, оказывают медицинскую помощь или сопровождают тяжелобольных, а также участвуют в эвакуационных мероприятиях. Кроме штрафов, правоохранителям планируют предоставить полномочия осуществлять административное задержание нарушителей.

В пояснительной записке к документу указано, что в настоящее время существует необходимость внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы установить четкие механизмы ответственности. Ранее правительство уже одобряло подобный законопроект, однако тогда конкретные размеры штрафов не определялись.

Ранее сообщалось, что правительство работает над вторым пакетом поддержки для Харьковской области и других прифронтовых регионов. В нем обещают новые меры, которые должны усилить условия для восстановления жизни и работы в общинах у фронта.

