Так уменьшается продолжительность комендантского часа, чтобы бизнес мог работать дольше

Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

С 17 августа в Харькове и области сокращена продолжительность комендантского часа. Она теперь будет действовать с полуночи до 5 утра.

Изменения не касаются громад, где местные власти уже ввели собственный режим усиленного комендантского часа.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Алексея Синегубова, решение было принято после обращений представителей бизнеса, которые просили облегчить режим работы предприятий.

Власти напоминают, что соблюдение комендантского часа остается обязательным для всех жителей региона, а нарушение предусматривает административную или уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, в городе Самар на Днепропетровщине сократили комендантский час. Теперь передвигаться по городу запрещено только с полуночи до 5 утра, что дает жителям дополнительное вечернее время на улице.