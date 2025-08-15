11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 12:44

С 17 августа ожидаются изменения в режиме комендантского часа в Харькове и области

15 августа 2025, 12:44
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Так уменьшается продолжительность комендантского часа, чтобы бизнес мог работать дольше

Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

С 17 августа в Харькове и области сокращена продолжительность комендантского часа. Она теперь будет действовать с полуночи до 5 утра.

Изменения не касаются громад, где местные власти уже ввели собственный режим усиленного комендантского часа.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Алексея Синегубова, решение было принято после обращений представителей бизнеса, которые просили облегчить режим работы предприятий.

Власти напоминают, что соблюдение комендантского часа остается обязательным для всех жителей региона, а нарушение предусматривает административную или уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, в городе Самар на Днепропетровщине сократили комендантский час. Теперь передвигаться по городу запрещено только с полуночи до 5 утра, что дает жителям дополнительное вечернее время на улице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Комендантский час Харьков Харьковская область ограничения режим жители Олег Синегубов
Вместо горячей ночи кража: в Харькове мужчину ограбила женщина в отеле
15 августа 2025, 11:35
Смертельное ДТП в Харькове: водитель погиб на месте
15 августа 2025, 11:25
В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ
15 августа 2025, 09:49
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
30-летний житель Днепропетровщины убил мужчину, завладел его автомобилем и мобильным телефоном
15 августа 2025, 13:28
Мошеннические схемы с карточками: кто такие дропы и почему это опасно
15 августа 2025, 13:11
Разрисованный памятник и след РФ: что известно о деле 17-летнего украинца в Польше
15 августа 2025, 12:49
В Днепропетровской области директор ООО подозревается в завладении 250 тыс. грн во время ремонта школы
15 августа 2025, 12:32
На Прикарпатье серия аварий: пострадали мотоциклист и двое пешеходов
15 августа 2025, 12:07
Пытался спасти двор от огня: на Днепропетровщине мужчина пострадал от пожара
15 августа 2025, 11:55
Утренняя атака РФ на Сумщине: дрон попал в авто, погиб гражданский
15 августа 2025, 11:50
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
15 августа 2025, 11:45
Российские ракеты стали опаснее: модернизированные "Искандеры" обходят украинские Patriot
15 августа 2025, 11:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »