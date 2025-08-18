08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
18 августа 2025, 10:38

Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов

18 августа 2025, 10:38
фото: Киевская городская прокуратура
Прокуроры сообщили о подозрении 10 членам преступной организации, занимавшейся сбытом кокаина в Киеве и Одессе в период действия комендантского часа

Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, среди подозреваемых — два организатора бизнеса, создавшие сеть наркокурьеров для доставки наркотиков в любое время суток.

Для беспрепятственного перемещения ночью водители использовали поддельные пропуски, удостоверения волонтеров и документы государственных учреждений. Клиентов находили через Телеграмм, а оплату принимали наличными или на криптогаманке. Перед трудоустройством курьеров проверяли на полиграфе.

Цена за грамм кокаина составляла 200 долларов США в обычное время и 250 долларов в комендантский час. Ориентировочный объем продаж – 50 граммов в сутки.

Милиционеры зафиксировали 15 фактов сбыта наркотиков.

Во время обысков изъяли пакеты с наркотиками, запали для гранат, патроны разного калибра и черновые записи.

Все подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Еще одному мужчине сообщили о подозрении за незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины).

Санкции по статьям предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на острове Бали правоохранители задержали 21-летнюю жительницу Одессы с двумя килограммами синтетического наркотика, известного как "голубой сапфир". Это вещество может вызвать психозы, судороги и даже привести к смерти. Дело может завершиться смертной казнью

Ранее сообщалось, что в Житомире разоблачили подпольную лабораторию амфетамина. В состав группировки входили пятеро местных жителей от 34 до 46 лет.

На Хмельнитчине будут судить женщину из Кировоградщины за распространение синтетических наркотиков
15 августа 2025, 11:28
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище
18 августа 2025, 11:25
В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15
В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14
Итоги и последствия встречи на Аляске: борьба за влияние на Трампа продолжается
18 августа 2025, 10:57
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24
Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17
На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
