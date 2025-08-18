фото: Киевская городская прокуратура

Прокуроры сообщили о подозрении 10 членам преступной организации, занимавшейся сбытом кокаина в Киеве и Одессе в период действия комендантского часа

Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, среди подозреваемых — два организатора бизнеса, создавшие сеть наркокурьеров для доставки наркотиков в любое время суток.

Для беспрепятственного перемещения ночью водители использовали поддельные пропуски, удостоверения волонтеров и документы государственных учреждений. Клиентов находили через Телеграмм, а оплату принимали наличными или на криптогаманке. Перед трудоустройством курьеров проверяли на полиграфе.

Цена за грамм кокаина составляла 200 долларов США в обычное время и 250 долларов в комендантский час. Ориентировочный объем продаж – 50 граммов в сутки.

Милиционеры зафиксировали 15 фактов сбыта наркотиков.

Во время обысков изъяли пакеты с наркотиками, запали для гранат, патроны разного калибра и черновые записи.

Все подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Еще одному мужчине сообщили о подозрении за незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины).

Санкции по статьям предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

