У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, що передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Документ ініціювала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. 18 серпня його передали на розгляд профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

Законопроєкт пропонує встановити штрафи за перебування у громадських місцях у заборонені години без перепусток або посвідчень. Для першого порушення розмір покарання становитиме від 850 до 1700 гривень. У випадку повторного правопорушення протягом року штраф зростатиме до 1700–3400 гривень.

Водночас передбачено винятки. Санкції не застосовуватимуться до осіб, які прямують до укриттів під час тривоги, надають медичну допомогу чи супроводжують тяжкохворих, а також беруть участь у евакуаційних заходах. Крім штрафів, правоохоронцям планують надати повноваження здійснювати адміністративне затримання порушників.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що наразі існує потреба внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, аби встановити чіткі механізми відповідальності. Раніше уряд уже схвалював подібний законопроєкт, однак тоді конкретні розміри штрафів не визначалися.

