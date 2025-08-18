17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 16:51

Кабмін надав до розгляду у ВР законопроєкт про введення штрафів за порушення комендантської години

18 серпня 2025, 16:51
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, що передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Документ ініціювала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. 18 серпня його передали на розгляд профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

Законопроєкт пропонує встановити штрафи за перебування у громадських місцях у заборонені години без перепусток або посвідчень. Для першого порушення розмір покарання становитиме від 850 до 1700 гривень. У випадку повторного правопорушення протягом року штраф зростатиме до 1700–3400 гривень.

Водночас передбачено винятки. Санкції не застосовуватимуться до осіб, які прямують до укриттів під час тривоги, надають медичну допомогу чи супроводжують тяжкохворих, а також беруть участь у евакуаційних заходах. Крім штрафів, правоохоронцям планують надати повноваження здійснювати адміністративне затримання порушників.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що наразі існує потреба внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, аби встановити чіткі механізми відповідальності. Раніше уряд уже схвалював подібний законопроєкт, однак тоді конкретні розміри штрафів не визначалися.

Раніше повідомлялося, що уряд працює над другим пакетом підтримки для Харківщини та інших прифронтових регіонів. У ньому обіцяють нові заходи, які мають посилити умови для відновлення життя і роботи у громадах біля фронту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Верховна Рада воєнний стан Комендантська година штраф законопроєкт адміністративні правопорушення
Збували кокаїн у Києві та Одесі під час комендантської години: затримано банду наркоділків
18 серпня 2025, 10:38
Скорочення комендантської години на Харківщині: що буде з громадським транспортом
17 серпня 2025, 17:30
Пішли на зустріч бізнесу: на Харківщині скорочують комендантську годину
15 серпня 2025, 12:44
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
18 серпня 2025, 17:29
Зеленський зустрівся із Келлогом у США
18 серпня 2025, 17:16
У Кам'янському на прохання патрульних показати права водій показав статевий орган
18 серпня 2025, 17:09
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 16:39
Шабунін про законопроєкт №11228-1: "Індульгенцію виписуватимуть опричники СБУ"
18 серпня 2025, 16:04
На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
18 серпня 2025, 15:52
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:40
Чотири жителі Одеси організували мережу магазинів із нелегальними тютюновими виробами
18 серпня 2025, 15:15
На Дніпропетровщині посеред дороги розвалився автомобіль
18 серпня 2025, 15:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »