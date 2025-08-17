Сокращение комендантского часа в Харьковской области: что будет с общественным транспортом
С 17 августа время работы общественного транспорта в Харькове продлено. Будут изменены графики движения метро и наземного электротранспорта
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Время работы метрополитена увеличили на полчаса. Станции для пассажиров теперь будут закрывать в 22:00. В частности, продлили время работы трамвайных и троллейбусных маршрутов:
- в рабочие дни — для трамваев №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27; троллейбусов №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;
- в выходные дни — для трамваев №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27; троллейбусов №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.
Также в ближайшее время городские власти планируют рассмотреть вопрос о продлении времени работы других маршрутов наземного транспорта.
Напомним, в Харькове и области сокращена продолжительность комендантского часа. Она теперь будет действовать с полуночи до 5 утра. При этом это не касается общин, где введен собственный режим усиленного комендантского часа.
