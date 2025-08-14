Фейковая помощь: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Представители Красного Креста предупреждают о новой схеме мошенников. В Telegram-каналах начали распространять информацию о якобы раздаче помощи
Об этом сообщает Сумская военная администрация, передает RegioNews.
В сообщениях в соцсетях говорится о помощи в виде одежды, обуви, финансовой помощи от Красного Креста до Дня Независимости Украины. К объявлению добавляют ссылку на "регистрацию".
Отмечают, что Украинский Красный Крест не проводит ни одной онлайн-регистрации для получения помощи через сторонние сайты, чат-боты и т.д. Эти сообщения действительно являются попыткой мошенников получить личные данные людей.
"Пожалуйста, не переходите по подозрительным ссылкам и не оставляйте там личную информацию", - призывают специалисты.
Напомним, в Житомирской области правоохранители установили мужчину, которого подозревают в масштабном мошенничестве во время продажи автомобилей. По данным следствия, он получил от покупателей 9,7 млн. грн., но транспортные средства им так и не передал.