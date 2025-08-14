Фото из открытых источников

Представители Красного Креста предупреждают о новой схеме мошенников. В Telegram-каналах начали распространять информацию о якобы раздаче помощи

Об этом сообщает Сумская военная администрация, передает RegioNews.

В сообщениях в соцсетях говорится о помощи в виде одежды, обуви, финансовой помощи от Красного Креста до Дня Независимости Украины. К объявлению добавляют ссылку на "регистрацию".

Отмечают, что Украинский Красный Крест не проводит ни одной онлайн-регистрации для получения помощи через сторонние сайты, чат-боты и т.д. Эти сообщения действительно являются попыткой мошенников получить личные данные людей.

"Пожалуйста, не переходите по подозрительным ссылкам и не оставляйте там личную информацию", - призывают специалисты.

