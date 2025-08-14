21:26  14 августа
В Днепре грузовик загорелся на ходу
20:55  14 августа
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
14 августа 2025, 22:25

Фейковая помощь: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

14 августа 2025, 22:25
Фото из открытых источников
Представители Красного Креста предупреждают о новой схеме мошенников. В Telegram-каналах начали распространять информацию о якобы раздаче помощи

Об этом сообщает Сумская военная администрация, передает RegioNews.

В сообщениях в соцсетях говорится о помощи в виде одежды, обуви, финансовой помощи от Красного Креста до Дня Независимости Украины. К объявлению добавляют ссылку на "регистрацию".

Отмечают, что Украинский Красный Крест не проводит ни одной онлайн-регистрации для получения помощи через сторонние сайты, чат-боты и т.д. Эти сообщения действительно являются попыткой мошенников получить личные данные людей.

"Пожалуйста, не переходите по подозрительным ссылкам и не оставляйте там личную информацию", - призывают специалисты.

Напомним, в Житомирской области правоохранители установили мужчину, которого подозревают в масштабном мошенничестве во время продажи автомобилей. По данным следствия, он получил от покупателей 9,7 млн. грн., но транспортные средства им так и не передал.

14 августа 2025
07 августа 2025
