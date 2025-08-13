14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 20:22

В Прикарпатье женщина стала жертвой псевдобанкира

13 августа 2025, 20:22
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

41-летняя жительница Ивано-Франковска потеряла деньги из-за афериста. Все произошло из-за звонка от незнакомца

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

41-летняя жительница Ивано-Франковска обратилась в милицию. Ей позвонил незнакомец, представившийся работником банка. Он заявил, что с ее счета заявительницы пытаются снять деньги.

Тогда незнакомец убедил женщину создать новый счет, на который она должна была перевести деньги. Тремя транзакциями она перечислила около 215 тысяч гривен. Однако впоследствии она осознала, что стала жертвой мошенничества. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция Прикарпатья напоминает: ни один настоящий банковский работник никогда не будет просить сообщить PIN-код или одноразовые пароли из SMS. Не переводите средства по указаниям незнакомцев по телефону. Будьте бдительны и осмотрительны", - призывают в полиции.

Напомним, в Житомирской области правоохранители установили мужчину, которого подозревают в масштабном мошенничестве во время продажи автомобилей. По данным следствия, он получил от покупателей 9,7 млн. грн., но транспортные средства им так и не передал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске псевдобанкир обманул женщину на 100 тысяч гривен
08 августа 2025, 16:36
Вместо iPhone опустошенный кошелек: девушка из Прикарпатья потеряла 10 тысяч гривен
31 июля 2025, 16:03
Стала жертвой фейковой криптобиржи: в Прикарпатье женщина потеряла 600 тыс грн
23 июля 2025, 14:59
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В какую сумму обойдется родителям школьный набор для ребенка в этом году
13 августа 2025, 21:56
ДТП в Запорожье: столкнулись сразу три автомобиля
13 августа 2025, 21:46
В Днепре массово появились сороконожки: что о них говорят специалисты
13 августа 2025, 21:10
В одном из жилых массивов Днепра в канализационном колодце погиб мужчина
13 августа 2025, 20:31
На Волыни изъяли контрафакт на 2,6 млн грн в гараже 33-летнего мужчины
13 августа 2025, 20:14
Наталья Могилевская рассказала, какой доход считает комфортным для жизни в Киеве
13 августа 2025, 19:58
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе – СМИ
13 августа 2025, 19:46
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
На Аляске Трамп намерен договориться с Путиным о прекращении боевых действий
13 августа 2025, 19:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »