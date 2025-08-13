Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

41-летняя жительница Ивано-Франковска обратилась в милицию. Ей позвонил незнакомец, представившийся работником банка. Он заявил, что с ее счета заявительницы пытаются снять деньги.

Тогда незнакомец убедил женщину создать новый счет, на который она должна была перевести деньги. Тремя транзакциями она перечислила около 215 тысяч гривен. Однако впоследствии она осознала, что стала жертвой мошенничества. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция Прикарпатья напоминает: ни один настоящий банковский работник никогда не будет просить сообщить PIN-код или одноразовые пароли из SMS. Не переводите средства по указаниям незнакомцев по телефону. Будьте бдительны и осмотрительны", - призывают в полиции.

