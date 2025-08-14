Фото з відкритих джерел

Представники Червоного Хреста попереджають про нову схему шахраїв. У Telegram-каналах почали поширювати інформацію про нібито роздачу допомоги

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.

У повідомленнях у соцмережах йдеться про допомогу у вигляді одягу, взуття, фінансової допомоги від Червоного Хреста до Дня Незалежності України. До оголошення додають посилання на "реєстрацію".

Наголошують, що Український Червоний Хрест не проводить жодної онлайн-реєстрації для отримання допомоги через сторонні сайти, чат-боти тощо. Ці повідомлення насправді є спробою шахраїв отримати особисті дані людей.

"Будь ласка, не переходьте за підозрілими посиланнями та не залишайте там особисту інформацію", - закликають фахівці.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці встановили чоловіка, якого підозрюють у масштабному шахрайстві під час продажу автомобілів. За даними слідства, він отримав від покупців 9,7 млн грн, але транспортні засоби їм так і не передав.