Украинцы смогут развестись онлайн через Дию
Развод онлайн вскоре станет доступен в Дии
Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Планируется уже осенью", – отметил он.
По его словам, программа сначала попытается вас отказать с помощью геймификации, заставит хорошо подумать, "действительно ли вам это нужно".
Напомним, в июле в приложении "Действие" появились новые возможности для ветеранов. Специалисты назвали это "цифровое пространство Ветеран PRO".
В Украине запустили специальную карту для получения государственных выплатВсе новости »
13 августа 2025, 13:39В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 16:44Стало известно, сколько украинцев пользуются приложением Дия
17 июля 2025, 19:07
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
14 августа 2025, 19:59Домой вернулся украинец, 9 лет проведший в российском плену
14 августа 2025, 19:14Трамп сделал заявление о перемирии в Украине
14 августа 2025, 18:3714 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
14 августа 2025, 18:1257-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
14 августа 2025, 18:00В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом
14 августа 2025, 17:45Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все блоги »