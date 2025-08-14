Украинцы смогут развестись онлайн через Дию

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Планируется уже осенью", – отметил он.

По его словам, программа сначала попытается вас отказать с помощью геймификации, заставит хорошо подумать, "действительно ли вам это нужно".

Напомним, в июле в приложении "Действие" появились новые возможности для ветеранов. Специалисты назвали это "цифровое пространство Ветеран PRO".