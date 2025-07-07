Фото: Министерство цифровой трансформации

В приложении "Дія" появились новые возможности для ветеранов. Специалисты назвали это "цифровое пространство Ветеран PRO"

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

На базе приложения "Дія" запустили Ветеран PRO. Это цифровое пространство для украинских ветеранов и их семей. Теперь в едином разделе будут все услуги, а также удобный поиск специалиста сопровождения, новостная лента, простая структура и отсутствие бюрократии.

Раньше эти услуги нужно было искать вручную. Теперь все будет в одном месте. Какие услуги уже доступны:

Поиск специалиста сопровождения и демобилизованных лиц;

Ветеранский спорт – заявление о получении компенсации;

Заявление о субсидии;

Статус личности с инвалидностью в результате войны;

єОселя;

єВідновлення.

Для того чтобы воспользоваться такими услугами, нужно кроме телефона и паспорта с кодом налогоплательщика также иметь электронное удостоверение ветерана.

Напомним, ранее у "Дія" появилась возможность заменить технический паспорт для авто. Теперь водители могут сделать это без личного обращения в ЦНАП и без очередей.