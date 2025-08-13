В Украине запустили специальную карту для получения государственных выплат

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине появилась "Дия.Карта" для получения государственных выплат

Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает RegioNews.

Карточку можно создать в смартфоне в несколько кликов через приложение "Дия" или банки партнеров: "ПриватБанк", Monobank и "Кредит Днепр". На нее украинцы смогут получать государственные выплаты.

Новой услугой в "Дии" могут воспользоваться лица от 18 лет. Для этого достаточно иметь паспорт на регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Ранее Фёдоров сообщил, что в Украине начали тестировать Starlink Direct to Cell. Это технология, которая превращает обычный смартфон в спутниковый терминал.