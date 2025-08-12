В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине начали тестировать Starlink Direct to Cell. Это технология, которая превращает обычный смартфон в спутниковый терминал

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, для этого не нужно ни одного дополнительного оборудования - только обычный 4G-смартфон с SIM- или eSIM-картой.

"Украинцы могут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточений. Главное условие для технологии – прямая видимость неба", – отметил Федоров.

Таким образом, Украина станет одной из первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, где запускают технологию Direct to Cell.

Ранее Михаил Федоров сообщил, что применением Действия уже пользуются почти 23 млн украинцев. Сейчас в приложении реализовано 33 документа, более 65 сервисов и более 150 услуг.