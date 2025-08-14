19:59  14 серпня
14 серпня 2025, 19:39

Українці зможуть розлучитися онлайн через Дію

14 серпня 2025, 19:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Розлучення онлайн незабаром стане доступне у Дії

Як передає RegioNews, про це повідомив віце-прем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Планується уже восени", – зазначив він.

За його словами, програма спочатку спробує вас відмовити за допомогою гейміфікації, змусить добре подумати, "чи вам це дійсно потрібно".

Нагадаємо, у липні в застосунку "Дія" з'явились нові можливості для ветеранів. Фахівці назвали це "цифровий простір Ветеран PRO".

