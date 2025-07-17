19:07  17 июля
Стало известно, сколько украинцев пользуются приложением Дия
16:59  17 июля
Завтра в Украине ожидается жара до +32 градусов, а иногда возможны грозы
15:19  17 июля
В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу
UA | RU
UA | RU
17 июля 2025, 19:07

Стало известно, сколько украинцев пользуются приложением Дия

17 июля 2025, 19:07
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сейчас приложением уже пользуется более 22,7 млн украинцев

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил Михаил Федоров .

"Сейчас приложением уже пользуется более 22,7 млн украинцев. В Дии реализовано 33 документа, более 65 сервисов и более 150 услуг - на портале", - написал он.

По словам Федорова, команда специалистов продолжаю отцифровывать наиболее востребованные услуги. В частности, вскоре будет возможность сдать на права онлайн, растаможить авто сменить фамилию и получить консульские услуги.

"Готовимся к запуску эакциза и нотариата. Создадим медицинский кабинет в Действии, а получение пенсии станет самой удобной услугой в мире. Отдельный трек — услуги для ветеранов, которые должны ощущать благодарность государства", - добавил он.

Напомним, в конце июня в Дии появилась новая услуга – замена техпаспорта онлайн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
приложение услуги Федоров Михаил технологии Дия
Федоров рассказал, как искусственный интеллект позволит уничтожать россиян
14 июля 2025, 12:34
В Дии можно будет пожаловаться на госслужащих
01 июля 2025, 14:59
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
В Одесской области исчез 17-летний парень
17 июля 2025, 19:15
Россия ударила по Днепропетровской области: ранены два человека, разрушены дома
17 июля 2025, 18:57
Трагедия на воде: в Днепре утонул 4-летний ребенок
17 июля 2025, 18:57
Журналисты известного украинского издания сообщили о давлении и попытках дискредитации их деятельности
17 июля 2025, 18:35
Стало известно, сколько мирных жителей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области
17 июля 2025, 18:19
"Скорая помощь" для уклонистов: на Закарпатье пограничники задержали "путешественников" в карете
17 июля 2025, 17:59
В Киеве врачу сообщили о подозрении из-за смерти пациента после инъекции
17 июля 2025, 17:56
Последствия атаки БпЛА на Канев: пострадал человек, инфраструктура повреждена
17 июля 2025, 17:45
Расследование в Минобороны: боевые машины отремонтировали за 5 миллионов, а они не заводятся
17 июля 2025, 17:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »