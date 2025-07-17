Стало известно, сколько украинцев пользуются приложением Дия

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Сейчас приложением уже пользуется более 22,7 млн украинцев

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил Михаил Федоров .

"Сейчас приложением уже пользуется более 22,7 млн украинцев. В Дии реализовано 33 документа, более 65 сервисов и более 150 услуг - на портале", - написал он.

По словам Федорова, команда специалистов продолжаю отцифровывать наиболее востребованные услуги. В частности, вскоре будет возможность сдать на права онлайн, растаможить авто сменить фамилию и получить консульские услуги.

"Готовимся к запуску эакциза и нотариата. Создадим медицинский кабинет в Действии, а получение пенсии станет самой удобной услугой в мире. Отдельный трек — услуги для ветеранов, которые должны ощущать благодарность государства", - добавил он.

Напомним, в конце июня в Дии появилась новая услуга – замена техпаспорта онлайн.