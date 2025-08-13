Подорожание масла: сколько будет стоить бутылка в украинских супермаркетах
В Украине из-за неблагоприятных погодных условий дорожает масло. Стало известно, какие цены в популярных магазинах
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В результате дефицита предложения производителей происходит удорожание масла. Кроме того, эксперты указывают, что предварительные запасы урожая заканчивается. Также на цены оказывает влияние инфляция.
Популярное масло Олейна рафинированное (бутылка 850 миллилитров) в крупнейших сетях супермаркетов Украины стоит:
- Auchan 83,70 гривны;
- Novus 72,99 гривны;
- Metro 81,50 гривны;
- Megamarket 80,30 гривны;
- АТБ 81,50 гривны;
- Varus 72,90 грн.
Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.
