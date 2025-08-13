Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В результате дефицита предложения производителей происходит удорожание масла. Кроме того, эксперты указывают, что предварительные запасы урожая заканчивается. Также на цены оказывает влияние инфляция.

Популярное масло Олейна рафинированное (бутылка 850 миллилитров) в крупнейших сетях супермаркетов Украины стоит:

Auchan 83,70 гривны;

Novus 72,99 гривны;

Metro 81,50 гривны;

Megamarket 80,30 гривны;

АТБ 81,50 гривны;

Varus 72,90 грн.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.