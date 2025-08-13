14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 23:50

Подорожание масла: сколько будет стоить бутылка в украинских супермаркетах

13 августа 2025, 23:50
Иллюстративное фото
В Украине из-за неблагоприятных погодных условий дорожает масло. Стало известно, какие цены в популярных магазинах

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В результате дефицита предложения производителей происходит удорожание масла. Кроме того, эксперты указывают, что предварительные запасы урожая заканчивается. Также на цены оказывает влияние инфляция.

Популярное масло Олейна рафинированное (бутылка 850 миллилитров) в крупнейших сетях супермаркетов Украины стоит:

  • Auchan 83,70 гривны;
  • Novus 72,99 гривны;
  • Metro 81,50 гривны;
  • Megamarket 80,30 гривны;
  • АТБ 81,50 гривны;
  • Varus 72,90 грн.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.

07 августа 2025
