В Україні через несприятливі погодні умови дорожчає олія. Стало відомо, які ціни в популярних магазинах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Внаслідок дефіциту пропозиції виробників відбувається подорожчання олії. Крім того, експерти вказують на те, що попередні запаси врожаю закінчується. Також на ціни впливає інфляція.

Популярна олія Олейна рафінована (пляшка 850 мілілітрів) в найбільших мережах супермаркетах України коштує:

Auchan 83,70 гривні;

Novus 72,99 гривні;

Metro 81,50 гривні;

Megamarket 80,30 гривні;

АТБ 81,50 гривні;

Varus 72,90 гривні.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.