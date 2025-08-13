Подорожчання олії: скільки коштуватиме пляшка в українських супермаркетах
В Україні через несприятливі погодні умови дорожчає олія. Стало відомо, які ціни в популярних магазинах
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Внаслідок дефіциту пропозиції виробників відбувається подорожчання олії. Крім того, експерти вказують на те, що попередні запаси врожаю закінчується. Також на ціни впливає інфляція.
Популярна олія Олейна рафінована (пляшка 850 мілілітрів) в найбільших мережах супермаркетах України коштує:
- Auchan 83,70 гривні;
- Novus 72,99 гривні;
- Metro 81,50 гривні;
- Megamarket 80,30 гривні;
- АТБ 81,50 гривні;
- Varus 72,90 гривні.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.
Понад 200 гривень за кілограм: експерти пояснили, чому популярні ягоди в Україні подорожчалиВсі новини »
12 серпня 2025, 00:45В Україні дорожчає вершкове масло: чи чекати на падіння цін
09 серпня 2025, 01:40Сезон консервації: скільки українцям коштуватиме "закрити" кавун 2025 році
09 серпня 2025, 00:30
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Актор "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, чи залишиться його старша донька в Україні
13 серпня 2025, 23:20Співали гімн України навіть в окупації: додому вдалось повернути ще одну групу українських дітей
13 серпня 2025, 22:56У Польщі затримали українця: підозрюють в диверсії на користь Росії
13 серпня 2025, 22:23Подарунки на мільйони: українські посадовці декларують понад 3,4 мільярда подарунків щороку
13 серпня 2025, 22:07У яку суму обійдеться батькам шкільний набір для дитини цього року
13 серпня 2025, 21:56ДТП у Запоріжжі: зіткнулись одразу три автівки
13 серпня 2025, 21:46У Дніпрі жінка не змогла оформити квартиру, бо її продали мертві родичі: як це сталось
13 серпня 2025, 21:35У Запоріжжі врятували лебедя з прифронтової зони
13 серпня 2025, 21:22У Дніпрі масово з'явилися сороконіжки: що про них кажуть фахівці
13 серпня 2025, 21:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі блоги »