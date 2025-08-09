18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
09 августа 2025, 01:40

В Украине дорожает сливочное масло: ждать ли падения цен

09 августа 2025, 01:40
Иллюстративное фото
В Украине из-за активного экспорта дорожает масло. Аналитики убеждены, что из-за этого дорожает сырье

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, на европейском рынке уже есть снижение цен и снижение спроса на украинское масло. Если раньше речь шла о полном использовании беспошлинной квоты до конца июля, то сейчас ситуация изменилась. По новым прогнозам, активные поставки в Европейский Союз продлятся всего несколько недель.

Из-за замедления экспорта ожидают увеличения предложения масла на внутреннем рынке, а значит, могут упасть цены.

"В Украине не так много покупателей, готовых платить нынешнюю цену, поэтому продавцам, вероятно, придется несколько уступить", – прогнозируют аналитики.

Они добавили, что рынок, похоже, чрезмерно разогрет, поэтому продавцы и производители в ближайшие недели могут прибегнуть к коррекции цен.

Напомним, в Украине подешевела голубика. Сейчас украинские производители предлагают ягоду к продаже по 165-240 гривен за килограмм (3,95 – 5,75 доллара за килограмм). Это на 15% меньше в среднем, чем было на прошлой неделе.

цены подорожание
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
