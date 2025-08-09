Иллюстративное фото

В Украине из-за активного экспорта дорожает масло. Аналитики убеждены, что из-за этого дорожает сырье

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, на европейском рынке уже есть снижение цен и снижение спроса на украинское масло. Если раньше речь шла о полном использовании беспошлинной квоты до конца июля, то сейчас ситуация изменилась. По новым прогнозам, активные поставки в Европейский Союз продлятся всего несколько недель.

Из-за замедления экспорта ожидают увеличения предложения масла на внутреннем рынке, а значит, могут упасть цены.

"В Украине не так много покупателей, готовых платить нынешнюю цену, поэтому продавцам, вероятно, придется несколько уступить", – прогнозируют аналитики.

Они добавили, что рынок, похоже, чрезмерно разогрет, поэтому продавцы и производители в ближайшие недели могут прибегнуть к коррекции цен.

