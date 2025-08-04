В Украине подешевели молочные продукты

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В Украине снизились цены на ряд молочных продуктов. Это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Так, кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 54,54 грн. за кг на 1,00 грн. (-2%) меньше месяца назад. Такой же кефир в пластиковой бутылке в среднем стоит 74,97 грн. за кг на 1,78 грн. (-2%) меньше месяца назад. Кефир жирностью 2,5% в тетрапаках стоит 69,99 грн. за кг на 2,83 грн. (-4%) меньше по отношению к прошлому месяцу.

Средняя цена на йогурт питьевой жирностью от 1,6% до 2,8% в пластиковых бутылках составила 114,60 грн. за кг на 1,85 грн. (-1,6%) меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Йогурт ложковый жирностью от 1,6% до 2,8% в стаканах в среднем стоит 160,68 грн. за кг, что на 95 коп. (-1%) меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства подешевело на 12,61 грн. (-2,2%) и в среднем стоит 572,21 грн. за кг.

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 573,91 грн. за кг. В сравнении с предыдущим месяцем товар подешевел на 4,18 грн. (-0,7%).

Сыр голландской жирностью 45% в среднем стоит 579,25 грн. за кг – на 11,39 грн. дешевле (-2%).

Напомним, в Украине изменятся цены на "борщовый набор". Об этом сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.