07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 00:45

Более 200 гривен за килограмм: эксперты объяснили, почему популярные ягоды в Украине подорожали

12 августа 2025, 00:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Цены на голубику и малину в этом году выше, чем в прошлом году. Аналитик объяснил, что стало причиной

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам аналитика Максима Гопки, причиной удорожания малины и голубики стало снижение урожайности. В частности, это следствие плохих погодных условий. Кроме того, подорожала электроэнергия и увеличилась себестоимость производства.

Следует отметить, что в начале августа голубику в опте продают по 100-180 гривен за килограмм, в зависимости от качества и объема партии. Что касается малины, то на оптовых рынках цена колеблется от 170 до 220 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине подешевел арбуз. На конец июля в среднем цены упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены фрукты
В Украине снова изменились цены на популярный фрукт
07 августа 2025, 00:55
Сезон консервации: сколько украинцам придется потратить денег
06 августа 2025, 01:00
В Украине подешевели молочные продукты
04 августа 2025, 15:36
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
РФ сбросила авиабомбы на село в Запорожской области: ранен мужчина, разрушен дом
12 августа 2025, 09:37
Россияне ударили по учебному подразделению ВСУ: один военный погиб, еще 11 ранены
12 августа 2025, 09:20
На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией
12 августа 2025, 08:55
В Днепре экс-правохранитель организовал два подпольных игровых заведения
12 августа 2025, 08:50
На Житомирщине женщина хотела прыгнуть с моста: ее спасли полицейские
12 августа 2025, 08:47
В Украине — наивысший уровень пожарной опасности: список областей
12 августа 2025, 08:32
Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка на встречке влетела в грузовик
12 августа 2025, 08:28
В Киеве объявили подозрение экс-начальнику воинской части, нанесшему государству более 15 млн грн убытков
12 августа 2025, 08:12
На Прикарпатье спасатели помогли туристу, который заблудился в горах
12 августа 2025, 07:59
В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину
12 августа 2025, 07:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »