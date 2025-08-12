Иллюстративное фото

Цены на голубику и малину в этом году выше, чем в прошлом году. Аналитик объяснил, что стало причиной

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам аналитика Максима Гопки, причиной удорожания малины и голубики стало снижение урожайности. В частности, это следствие плохих погодных условий. Кроме того, подорожала электроэнергия и увеличилась себестоимость производства.

Следует отметить, что в начале августа голубику в опте продают по 100-180 гривен за килограмм, в зависимости от качества и объема партии. Что касается малины, то на оптовых рынках цена колеблется от 170 до 220 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине подешевел арбуз. На конец июля в среднем цены упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.