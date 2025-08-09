18:51  08 августа
09 августа 2025, 00:30

Сезон консервации: сколько украинцам будет стоить "закрыть" арбуз 2025 года

09 августа 2025, 00:30
Арбузы очень требовательны для хранения. Поэтому многие решают их заквасить. Журналисты подсчитали, сколько будет стоить такая консервация

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Для наиболее распространенного рецепта квашеных арбузов понадобится:

  • Большой арбуз, примерно на 6 килограммов;
  • Соль – 100 граммов;
  • Сахар – 100 граммов;
  • Укроп – 50 граммов (пучок);
  • Чеснок – 50 граммов (головка);
  • Воду можно взять из крана.

Арбуз сейчас в среднем стоит 18 гривен за килограмм. 100 грамм соли стоит 3,75 гривны. 100 граммов сахара будут стоить 3,39 гривны. Пучок укропа обойдется в 10 гривен. На чеснок придется потратить около 8 гривен.

В общей сложности на 3 трехлитровых банка квашеных арбузов нужно будет потратить 133 гривны. Одна банка будет стоить 44 гривны.

Напомним, ранее эксперты подсчитывали стоимость консервации с огурцами. В результате получилось, что три двухлитровых банка огурцов обойдутся примерно в 300-305 гривен. Можно сэкономить, если использовать воду из-под крана.

